Многих пугают странные привычки певца

Некоторое время назад на небосводе российского шоу-бизнеса загорелась новая звезда. Талантливый певец Ярослав Дронов, больше известный публике под псевдонимом Шаман уверенно покоряет музыкальный олимп. К деятельности артиста приковано внимание журналистов и общественности. При этом некоторые странности в поведении звезды удивляют публику.



Например, Шаман на концертах частенько засовывает микрофон в весьма пикантное место – освобождая руки, Ярослав пихает музыкальный инструмент себе в штаны, прямо рядом с мужскими причиндалами. Из-за этого некоторые коллеги даже начали коситься на молодого артиста – акцентировать внимание на пикантном месте не совсем прилично.



Однако Шаман утверждает, что никакой подоплеки в его поведении нет. А еще Ярослав заявил, что таким образом заботится о собственной безопасности. Артист рассказал, что раньше пытался прятать микрофон под мышку, но это очень неудобно. Во время концерта бывают моменты, когда артисту нужны две свободные руки, чтобы раскачать зал.



Более того, однажды Ярослав не стал прятать микрофон в штаны и из-за этого получил ушиб указательного пальца. Устраивать жару на сцене с лишним предметом в руке очень сложно.

"Так что микрофон в штанах – это вопрос безопасности жизнедеятельности артиста", – объявил певец.

