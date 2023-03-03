Грудь Собчак случайно вывалилась из тесного топа - фото

Грудь Собчак случайно вывалилась из тесного топа - фото
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистку засняли в самый неподходящий момент

Ксения Собчак временно уехала из России в ОАЭ на отдых. Его она решила провести в компании сына Платона и мужа Константина Богомолова. Знаменитости нежились на солнце и купались в водах Персидского залива, публикуя снимки с отпуска в соцсетях.

На одном из них Собчак предстала на пляже вместе с ребенком – ее внезапно сфотографировал супруг, подловив самый неудобный момент, когда знаменитость пытается забросить мальчика в воду, а тот радостно смеется. 

"Ребенок – постоянный источник бесплатных эндорфинов и смысла жизни", – подписала она кадр.

Однако многие люди в комментариях обратили внимание на тело звезды. Собчак предстала на снимке в раздельном бикини багрового цвета, развернувшись к камере боком. При этом на фото можно было разглядеть грудь журналистки, которая слегка вывалилась из тесного топа.

Фото: соцсети

Поклонники знаменитости отметили, что она находится в отличной физической форме, однако купальник смотрится на ней проигрышно.

"Отличная фигура. А верх купальника неудачный", "Ксения, у вас отличная пятая точка", – написали люди.

Другие напомнили Собчак о том, что раньше детей она не любила, но когда появился собственный, резко передумала. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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