Потеряла стыд: 69-летняя Успенская вывалила на камеру огромную грудь

Потеряла стыд: 69-летняя Успенская вывалила на камеру огромную грудь
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда знает, чем порадовать поклонников

Королева русского шансона Любовь Успенская за последние пару лет преобразилась в космическую красотку – а ведь ей 69 лет. Исполнительница хита "Кабриолет" всегда ухожена и стройна. 

Для сцены и любимой публики Любовь всегда выбирает откровенные и даже провокационные наряды, не забывая похвастаться своим стройным телом.

Вот и на этот раз Успенская выбрала очередной секс-образ в топе с высокими сапогами – намеренно продемонстрировав свою пышную грудь.

Фото: Starhit.ru

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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