Потеряла стыд: 69-летняя Успенская вывалила на камеру огромную грудь

Звезда знает, чем порадовать поклонников

Королева русского шансона Любовь Успенская за последние пару лет преобразилась в космическую красотку – а ведь ей 69 лет. Исполнительница хита "Кабриолет" всегда ухожена и стройна.

Для сцены и любимой публики Любовь всегда выбирает откровенные и даже провокационные наряды, не забывая похвастаться своим стройным телом.

Вот и на этот раз Успенская выбрала очередной секс-образ в топе с высокими сапогами – намеренно продемонстрировав свою пышную грудь.