Ходченкова задрала платье до бедра и похвасталась роскошными ногами

Актриса затмила всех коллег на премьере нового фильма

Звездная актриса Светлана Ходченкова не так давно появилась на публичном мероприятии в довольно необычном и вызывающем наряде.

Звезда подчеркнула в этот раз свою женственность, попозировав перед камерами в черном платье – кроме самого наряда, Светлана остановила выбор на босоножках с тупым каблуком такого же цвета.

А платье оказалось с разрезом до бедра. Волосы же звезда оставила распущенными.



