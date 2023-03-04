Ходченкова задрала платье до бедра и похвасталась роскошными ногами

Ходченкова задрала платье до бедра и похвасталась роскошными ногами
Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актриса затмила всех коллег на премьере нового фильма

Звездная актриса Светлана Ходченкова не так давно появилась на публичном мероприятии в довольно необычном и вызывающем наряде.

Звезда подчеркнула в этот раз свою женственность, попозировав перед камерами в черном платье – кроме самого наряда, Светлана остановила выбор на босоножках с тупым каблуком такого же цвета.

А платье оказалось с разрезом до бедра. Волосы же звезда оставила распущенными. 

Фото: The Voice

 

Источник: The Voice ✓ Надежный источник
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