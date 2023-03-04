Ходченкова задрала платье до бедра и похвасталась роскошными ногами
Актриса затмила всех коллег на премьере нового фильма
Звездная актриса Светлана Ходченкова не так давно появилась на публичном мероприятии в довольно необычном и вызывающем наряде.
Звезда подчеркнула в этот раз свою женственность, попозировав перед камерами в черном платье – кроме самого наряда, Светлана остановила выбор на босоножках с тупым каблуком такого же цвета.
А платье оказалось с разрезом до бедра. Волосы же звезда оставила распущенными.