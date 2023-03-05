Скоро рожать: Басков объявил о пополении в семействе

Артист называет себя многодетным отцом

Николай Басков, как известно, живет один. Лишь изредка к нему в гости приезжает мама, чтобы проведать сына и его питомца кошку Шанель. Однако от одиночества артист не страдает, у него скоро появятся новые хлопоты по уходу за малышами.

Певец сообщил, что готовится к пополению в семействе. Не так давно он снова отвез свою питомицу на вязку, скоро ей предстоит рожать. В прошлом году кошка уже принесла ему несколько котят, и тогда довольный хозяин в шутку называл себя многодетным отцом.

Басков в одном из интервью рассказывал, что Шанель очень требовательна к партнеру. Однажды он заплатил денег за ее свидание с котиком, но у них отношения не заладились. Нового жениха ему удалось найти в элитном питомнике – в этот раз он повез свою любимицу к нему же.

В прошлый раз Басков настолько вжился в роль заботливого родителя, что каждое утро тщательно проверял вес котят. Артист рассказывал, что каждый должен стабильно прибавлять в весе по 8-10 граммов за сутки.

О том, какие у него планы на котят, певец не рассказывал. Известно, что стоимость питомцев шотландской вислоухой может достигать 100 тысяч рублей за штуку. В 2022 году некоторых он раздал бесплатно.

У самого Николая Баскова есть единственный сын, который живет в Израиле вместе с матерью. Мальчику запрещают встречаться с отцом после развода родителей.