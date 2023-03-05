Какая страсть: интимные ласки Долиной с известным артистом слили в Сеть

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Лариса Долина в минувшую субботу была в Кирове с концертом. Как оказалось, выступление было спланировано так, что звезда оказалась в городе вместе с известным артистом Максимом Авериным, который тоже приехал туда с гастролями. После мероприятий они решили отправиться вместе в ресторан, где их сняли на камеру за интимными ласками.
В опубликованном в соцсетях ролике звезды лаского прижимаются друг к другу и целуются. Долина смотрит на Аверина трогательным взглядом и гладит по щеке в тот момент, когда артист нашептывает нежно слова песни ей на ухо.
В какой-то момент Аверин схватил певицу в крепкие объятия и начал страстно целовать в щеку несколько раз, прижимаясь к ней лицом.
В интимный друг для друга момент знаменитости исполняли песню "В книжке телефонной старой-старой", не попадая в ноты и тональность. За такое исполнение Долина, которая является сторонницей перфекционизма в вокале, извинилась и объяснила, что происходило между ней и Авериным на опубликованном видео.
"Мы с Максом просто друзья на протяжении 8-10 лет. <...> Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно, и каждая встреча с тобой – фейерверк эмоций!", – призналась артистка.
Она рассказала, что с Авереным из-за усталости иногда промазывали мимо нот. До этого им приходилось много работать, и ничего удивительного в этом нет.
Однако публика в комментариях отметила, что страсть между знаменитостями на видео невероятно бросалась в глаза.
"Как душевно, как трогательно", "Это личные отношения. Всегда рада за людей, где есть любовь!", "Макс любит женщин постарше",
– написали люди.
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