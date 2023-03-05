Какая страсть: интимные ласки Долиной с известным артистом слили в Сеть

Какая страсть: интимные ласки Долиной с известным артистом слили в Сеть
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка приголубила мужчину помладше

Лариса Долина в минувшую субботу была в Кирове с концертом. Как оказалось, выступление было спланировано так, что звезда оказалась в городе вместе с известным артистом Максимом Авериным, который тоже приехал туда с гастролями. После мероприятий они решили отправиться вместе в ресторан, где их сняли на камеру за интимными ласками.

В опубликованном в соцсетях ролике звезды лаского прижимаются друг к другу и целуются. Долина смотрит на Аверина трогательным взглядом и гладит по щеке в тот момент, когда артист нашептывает нежно слова песни ей на ухо.

Фото: соцсети

В какой-то момент Аверин схватил певицу в крепкие объятия и начал страстно целовать в щеку несколько раз, прижимаясь к ней лицом. 

Фото: соцсети

В интимный друг для друга момент знаменитости исполняли песню "В книжке телефонной старой-старой", не попадая в ноты и тональность. За такое исполнение Долина, которая является сторонницей перфекционизма в вокале, извинилась и объяснила, что происходило между ней и Авериным на опубликованном видео.

"Мы с Максом просто друзья на протяжении 8-10 лет. <...> Макс, ты невероятный! Обожаю совершенно, и каждая встреча с тобой – фейерверк эмоций!", – призналась артистка.

Она рассказала, что с Авереным из-за усталости иногда промазывали мимо нот. До этого им приходилось много работать, и ничего удивительного в этом нет.

Однако публика в комментариях отметила, что страсть между знаменитостями на видео невероятно бросалась в глаза. 

"Как душевно, как трогательно", "Это личные отношения. Всегда рада за людей, где есть любовь!", "Макс любит женщин постарше",

– написали люди.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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