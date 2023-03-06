"Все розовенькое": молодая жена Преснякова в откровенной позе показала лишнее

"Все розовенькое": молодая жена Преснякова в откровенной позе показала лишнее
Никита Пресняков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка сверкнула интимным местом

Знаменитые барышни часто стараются привлечь к себе внимание общественности за счет максимально откровенного контента. У артисток и светских львиц достаточно времени и средств на то, чтобы заботиться о своем внешнем виде. Результаты бьюти-процедур и изнурительных тренировок звезды с готовностью демонстрируют публике. Горячие фотографии супруги Никиты Преснякова заставили публику ахнуть.

Молодая модель Алена Краснова – настоящая красотка. Ее идеальная фигура будоражит умы многих мужчин. Представители сильного пола не скрывают, что завидуют певцу, который отхватил в жены такую красавицу. При этом Алена с готовностью подогревает интерес публики.

Молодые влюбленные прочно обосновались в Соединенных Штатах Америки. Оттуда модель регулярно размещает откровенный контент. На этот раз красотка блеснула фигурой в мини-бикини. Краснова надела откровенный купальный наряд розового оттенка. При этом девушка так изогнулась, что в самых интересных местах купальник отошел от тела. Внимательные поклонники сумели рассмотреть, чем "богата" жена Никиты Преснякова.

Фото: соцсети

"Ой, сисю видно", "Тело – просто шик", "Миленький цвет купальника, там все розовенькое", "Богиня", – пишут восторженные фанаты.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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