"Опустошенный": за что Авербух лишился работы на федеральном канале

"Опустошенный": за что Авербух лишился работы на федеральном канале
Илья Авербух. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Позиция звезды не устроила руководство

Знаменитый тренер по фигурному катанию Илья Авербух много лет блистает в эфире "Первого канала" – ледовые шоу знаменитости пользуются огромной популярностью у российского зрителя. Однако выяснилось, что талант Авербуха мог поднять рейтинги другого федерального канала – "Россия 1", однако судьба распорядилась иначе.

Авербух рассказывал, что в свое время получил интересное предложение от руководства крупного телеканала. Сначала Илью привела в восторг возможность работать на "России 1". Однако вскоре выяснилось, что его взгляды и позиция руководства канала сильно расходятся.

Илья хотел использовать популярную площадку для того, чтобы претворить в жизнь свои творческие идеи. У знаменитого тренера было много интересных задумок, однако они не впечатлили высоких начальников.

Фигурист рассказал, что ему предложили всего лишь кататься в ледовых шоу вместе с партнерами-артистами. При этом все инновационные предложения Авербуха отклонили.

"Я вышел абсолютно опустошенный", – так вспоминает тренер свое общение с руководством "России 1".

К счастью, на "Первом канале" оценили творческий потенциал Авербуха и дали ему свободу действий.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
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