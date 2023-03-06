"Грудь вываливается": откровенные фото Маргариты Симоньян утекли в Сеть

"Грудь вываливается": откровенные фото Маргариты Симоньян утекли в Сеть
Маргарита Симоньян. Фото: Readings Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналистка похвасталась пышными формами

Знаменитая российская журналистка Маргарита Симоньян часто становится главной героиней громких скандалов. Внимание публики приковано к ее персоне. Кроме того, Маргарита также является очень привлекательной женщиной. Кадры с Симоньян в откровенном наряде произвели фурор в интернет-пространстве.

Во время одного из публичных выступлений журналистка решила одеться в провокационный наряд. Максимально откровенное декольте обнажило пышный бюст красотки. Более того, плотная ткань топа сильно сжала грудь знаменитости, добавив образу дерзость.

Поклонники пришли в восторг от откровенного наряда Маргариты. Особенно порадовалась мужская половина ее фанатов. Аппетитные формы Симоньян услаждают взор. Впрочем, нашлись и те, кому показалось, что для столь серьезной женщины наряд слишком вызывающий.

Фото: соцсети

"Какая красавица", "Маргарита, выглядите роскошно!", "Зачем грудь вываливать?", "Странное пристрастие к декольте", – разошлись во мнениях комментаторы.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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