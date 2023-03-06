"Я толстая и жирная": Седокову довели до истерики бешеные хейтеры

"Я толстая и жирная": Седокову довели до истерики бешеные хейтеры
Анна Седокова. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Певица не знает, как быть дальше

Анна Седокова известна не только своей музыкальной карьерой в "ВИА Гре", но и красотой и природным обонянием – от певицы без ума многие мужчины. Но и у таких див случаются срывы из-за язвительной и крайне токсичной публики, которая, как известно, приходит лишь для того, чтобы выплеснуть яда и оставить свой бесконечно нужный и интересный комментарий – иных дел у взрослых людей не бывает.

Вот и на этот раз на Аню набросились бешеные пользователи социальных сетей, раскритиковав за лишние килограммы. Певица долгое время держалась, но все-таки записала целое видеообращение.

В ролике Аня заявила, что стыдиться должна не она, а авторы оскорбительных заявлений в ее адрес. Миллионы дам, считает Седокова, не могут похвастаться идеальными формами – однако менее прекрасными и желанными они от этого не становятся.

Певица прошлась по тем, кто обзывает ее "толстой и жирной" – а ведь она напрягается от каждого лишнего кило и ходит в спортзал, мучая себя диетой.

"Утром я прочитала в Сети, что я толстая и жирная. Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка появляется появляется животик. Хожу в зал, тренируюсь и правильно питаюсь. Но я порядком устала от того, что в 2023 году женщину осуждают за ее же тело!" – добавила звезда.

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Как битва за Артемовск вбила клин между Зеленским и начальником ВСУ

Напряженность в Незалежной нарастает

"Большую войну проиграют": названа новая уязвимость США перед Россией

Отношения между странами ухудшаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей