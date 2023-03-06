"Я толстая и жирная": Седокову довели до истерики бешеные хейтеры

Певица не знает, как быть дальше

Анна Седокова известна не только своей музыкальной карьерой в "ВИА Гре", но и красотой и природным обонянием – от певицы без ума многие мужчины. Но и у таких див случаются срывы из-за язвительной и крайне токсичной публики, которая, как известно, приходит лишь для того, чтобы выплеснуть яда и оставить свой бесконечно нужный и интересный комментарий – иных дел у взрослых людей не бывает.

Вот и на этот раз на Аню набросились бешеные пользователи социальных сетей, раскритиковав за лишние килограммы. Певица долгое время держалась, но все-таки записала целое видеообращение.

В ролике Аня заявила, что стыдиться должна не она, а авторы оскорбительных заявлений в ее адрес. Миллионы дам, считает Седокова, не могут похвастаться идеальными формами – однако менее прекрасными и желанными они от этого не становятся.

Певица прошлась по тем, кто обзывает ее "толстой и жирной" – а ведь она напрягается от каждого лишнего кило и ходит в спортзал, мучая себя диетой.

"Утром я прочитала в Сети, что я толстая и жирная. Я поправляюсь, я худею, я вечно борюсь с целлюлитом, после третьего ребенка появляется появляется животик. Хожу в зал, тренируюсь и правильно питаюсь. Но я порядком устала от того, что в 2023 году женщину осуждают за ее же тело!" – добавила звезда.