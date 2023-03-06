Почему скандалистку Соколовскую зовут на "Место встречи": Норкин впервые выдал причину

НТВ старается ради зрителей

Российский телеведущий Андрей Норкин высказался по поводу своей давней скандальной гостьи из Киева Янины Соколовской, которой телепродюсеры, как и прежде, прикрывают рейтинги передачи "Места встречи", пока РФ пытается достичь своих целей в рамках специальной военной операции на Украине, а в стране действуют меры ответственности за недостоверные сведения об СВО.

Андрей пояснил, что на Украине Соколовская никогда и не бывает – восемь лет она появляется исключительно на российском федеральном телевидении. С начала СВО находилась в Киеве, однако в скором времени покинула Украину, улетев, как утверждает сама, в Европу с родными.

Норкин указал, что в телеэфире Янина "заглядывает", когда ей удается долететь до Москвы – видимо, происходит это не так уж редко.

"Приглашаем мы ее, когда она оказывается в Москве каким-то образом – она же на Украине, в общем, не бывает. Для того, чтобы поделилась имеющейся у нее информацией", – пояснил Норкин.

Как сам объяснил телеведущий, Соколовская желанна для программы тем, что представляет противоположную сторону. Да и сама передача предполагает наличие дискуссий и споров.

"Слушайте, нам необходимы для дискуссии разные точки зрения. Поэтому иногда зовем", – высказался Норкин.