Лицо парализовало: с Ниной из "Кавказской пленницы" произошло страшное после укола красоты

Лицо парализовало: с Ниной из "Кавказской пленницы" произошло страшное после укола красоты
Наталья Варлей. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Актриса довела себя косметическими процедурами

75-летняя Наталья Варлей до сих пор остается для многих примером для подражания. Актриса в некотором роде стала родоначальницей одного из веяний пятидесятилетней давности – после роли Нины из "Кавказской пленницы" дамы начали рисовать схожие стрелки на глазах и носить такую же одежду.

Наталья Владимировна пытается сохранить былой блеск – как и многие, пользуется косметическими процедурами. И в последний раз ее красоту чуть ни уничтожили на корню.

После укола в лоб у Варлей перестали двигаться брови. А буквально спустя несколько часов ей предстояло сыграть в спектакле – на котором она не смогла выдать ни одной эмоции из-за "нависших бровей".

С того самого момента Наталья стала сторониться подобных процедур. Но неприятный осадок у звезды не только из-за того случая – Варлей не любит вспоминать о роли в "Кавказской пленнице", по которой ее запомнили миллионы. Об остальных ролях все забывают – либо ничего о них не знают.

"Обидно за остальные роли в картинах, у которых не сложилась подобная судьба. Этим картинам просто не повезло – они были сняты не в то время", – грустит Наталья Владимировна.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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