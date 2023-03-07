"Как же горяча": молодая жена Диброва вывалила сочную грудь в микрокупальнике

"Как же горяча": молодая жена Диброва вывалила сочную грудь в микрокупальнике
Фото: t.me/EGonline
Модель превратилась в ходячий салон красоты после коррекции бюста

34-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина вновь выложила откровенное фото, продемонстрировав свою роскошную грудь где-то на солнечном пляже.

В подписи к откровенному снимку красотка пожелала, чтобы каждый субботний день начинался "именно так". Как именно – Полина не сообщила. 

На снимке 34-летняя дива позирует в микрокупальнике, хвастаясь подтянутым телом и ошеломительным бюстом.

Фото: соцсети

Диброва признавалась ранее, что всегда занималась спортом перед отпуском – садилась на диету, ходила в зал и выполняла аппаратные процедуры для фигуры. А не так давно решила, что нужно сходить на коррекцию груди.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский готов "отбить" Бахмут с помощью резервов ВСУ

Президент Украины нашел средство для сохранения своего рейтинга

В "бахмутском котле" осталась огромная группировка ВСУ в 10 тысяч человек

Противник не может уже надеяться на снабжение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей