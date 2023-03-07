"Как же горяча": молодая жена Диброва вывалила сочную грудь в микрокупальнике

Модель превратилась в ходячий салон красоты после коррекции бюста

34-летняя супруга Дмитрия Диброва Полина вновь выложила откровенное фото, продемонстрировав свою роскошную грудь где-то на солнечном пляже.

В подписи к откровенному снимку красотка пожелала, чтобы каждый субботний день начинался "именно так". Как именно – Полина не сообщила.

На снимке 34-летняя дива позирует в микрокупальнике, хвастаясь подтянутым телом и ошеломительным бюстом.

Диброва признавалась ранее, что всегда занималась спортом перед отпуском – садилась на диету, ходила в зал и выполняла аппаратные процедуры для фигуры. А не так давно решила, что нужно сходить на коррекцию груди.