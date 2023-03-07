Откровенное фото голой Самбурской в бане слили в Сеть

Актрисе ни капли не стыдно

Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала истинную красоту и роскошь: 36-летняя красотка снова похвасталась своим телом, которое разместила на этот раз на еловых ветках.

Актриса призналась, что ей пришла в голову идея отправиться в баню. Попариться, видимо, удалось на славу: Настасья Аниславовна сообщила, что все было более чем хорошо.

В качестве подтверждения Настасья снова выложила фото со своим горячим телом, которому на этот раз для большего откровения помешало разве что бикини. Красотка на фото томно растянулась, продемонстрировав свои потрясающие ноги.



