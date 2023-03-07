Откровенное фото голой Самбурской в бане слили в Сеть

Откровенное фото голой Самбурской в бане слили в Сеть
Настасья Самбурская. Фото: samburskaya/www.globallookpress.com
Актрисе ни капли не стыдно

Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала истинную красоту и роскошь: 36-летняя красотка снова похвасталась своим телом, которое разместила на этот раз на еловых ветках.

Актриса призналась, что ей пришла в голову идея отправиться в баню. Попариться, видимо, удалось на славу: Настасья Аниславовна сообщила, что все было более чем хорошо.

В качестве подтверждения Настасья снова выложила фото со своим горячим телом, которому на этот раз для большего откровения помешало разве что бикини. Красотка на фото томно растянулась, продемонстрировав свои потрясающие ноги.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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