Мокрая Бузова потерлась промежностью о плитку в бассейне и восхитила фанатов

Певица превзошла сама себя

Поющая телеведущая Ольга Бузова ко дню всех женщин продемонстрировала истинное богатство планеты – свои упругие формы, которыми похвасталась на пляже.

В один момент Оля решила поплескаться в бассейне, а затем показала настоящий класс – стоило только подойти к бортику.

И в один момент, пишет "Экспресс газета", Ольга качнулась так, что потерлась промежностью о плитку бассейна. В тот самый момент съехали плавки, обнажив всю красоту певицы.

Несмотря на смешки в комментариях, нашлось немало народу, оценившего красивое тело с упругими формами – Бузова собрала массу восторженных комментариев.







