Мокрая Бузова потерлась промежностью о плитку в бассейне и восхитила фанатов

Мокрая Бузова потерлась промежностью о плитку в бассейне и восхитила фанатов
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Певица превзошла сама себя

Поющая телеведущая Ольга Бузова ко дню всех женщин продемонстрировала истинное богатство планеты – свои упругие формы, которыми похвасталась на пляже.

В один момент Оля решила поплескаться в бассейне, а затем показала настоящий класс – стоило только подойти к бортику.

И в один момент, пишет "Экспресс газета", Ольга качнулась так, что потерлась промежностью о плитку бассейна. В тот самый момент съехали плавки, обнажив всю красоту певицы. 

Несмотря на смешки в комментариях, нашлось немало народу, оценившего красивое тело с упругими формами – Бузова собрала массу восторженных комментариев.


 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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