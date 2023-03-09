Слетевшая лямка обнажила грудь идеальной Яны Кошкиной: откровенные фото

Слетевшая лямка обнажила грудь идеальной Яны Кошкиной: откровенные фото
Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки поражают воображение

Актриса Яна Кошкина по праву считается одной из самых красивых представительниц отечественного шоу-бизнеса. Идеальные формы лица и тела звезды стали предметом вожделения большинства мужчин. К счастью для них, красотка частенько публикует красочные фотографии пикантного содержания.

На этот раз знаменитость поделилась кадрами со съемки новой киноленты. Судя по всему, Яна была настолько захвачена процессом, что не заметила любопытную деталь – во время съемок лямка ее маячки предательски сползла с плеча, оголив изгибы аппетитной груди.



Разумеется, это привело в восторг пользователей социальных сетей, которые засыпали девушку комплиментами. Стоит отметить, что Кошкина – настоящая фанатка ухода за женским телом. Девушка регулярно ходит в спортивный зал и бдительно следит за своим внешним видом. Результаты ее трудов вызывают восторг у мужчин и зависть у женщин.

В комментариях к новым фотографиям представители сильного пола признаются знаменитости в самых теплых чувствах, многие из них были бы рады занять место возлюбленного актрисы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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