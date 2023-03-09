Формы красотки поражают воображение

Актриса Яна Кошкина по праву считается одной из самых красивых представительниц отечественного шоу-бизнеса. Идеальные формы лица и тела звезды стали предметом вожделения большинства мужчин. К счастью для них, красотка частенько публикует красочные фотографии пикантного содержания.



На этот раз знаменитость поделилась кадрами со съемки новой киноленты. Судя по всему, Яна была настолько захвачена процессом, что не заметила любопытную деталь – во время съемок лямка ее маячки предательски сползла с плеча, оголив изгибы аппетитной груди.





Разумеется, это привело в восторг пользователей социальных сетей, которые засыпали девушку комплиментами. Стоит отметить, что Кошкина – настоящая фанатка ухода за женским телом. Девушка регулярно ходит в спортивный зал и бдительно следит за своим внешним видом. Результаты ее трудов вызывают восторг у мужчин и зависть у женщин.



В комментариях к новым фотографиям представители сильного пола признаются знаменитости в самых теплых чувствах, многие из них были бы рады занять место возлюбленного актрисы.