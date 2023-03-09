Собчак устроила показательную порку Скабеевой

Собчак устроила показательную порку Скабеевой
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая подняла на смех коллегу-патриотку

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак славится тем, что за словом в карман не лезет. Так, сегодня, 9 марта, она устроила взбучку своей коллеге по голубому экрану Ольге Скабеевой. Бывшая кандидатша в президенты высмеяла знаменитость за пост в социальных сетях.

Яблоком раздора между двумя звездами стала ситуация на пропускном пункте на российско-грузинской границе. Сегодня, 9 марта, там начался настоящий ажиотаж. Поток машин привел к огромной пробке – люди массово ринулись из Грузии обратно в Россию.

Скобееву сложившаяся ситуация позабавила. Телеведущая с иронией обратила внимание, что некоторое время назад соотечественники устроили массовый побег в Грузию, а теперь, когда протесты охватили Тбилиси, как миленькие возвращаются домой.

Однако это заявление вывело из себя Ксению Собчак. Она решила вставить свои пять копеек. Телеведущая напомнила, что долгое время граница была закрыта, и именно с этим связана огромная пробка. Никакой политической подоплеки, по мнению Собчак, в сложившейся ситуации нет.

"Алло, девушка. Как слышно, как слышно, прием. Закрыта, говорю, граница была", – в издевательской манере прокомментировала пост Скабеевой Собчак.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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