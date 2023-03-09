Анастасия оказалась в безвыходной ситуации

В последнее время поведение Анастасии Волочковой поражает даже самых верных ее фанатов. Недавнее интервью танцовщицы журналистке Алене Жигаловой произвело настоящий фурор в интернет-пространстве. Своим мнением на этот счет поделилась знаменитая светская львица Маша Малиновская.



Во время скандального интервью Волочкова не выпускала из рук бокал с алкогольным напитком и быстро оказалась подшофе. В итоге балерина давала весьма странные ответы на вопросы журналистки и в целом вела себя крайне вызывающе.



Стоит отметить, что Малиновскую саму не раз упрекали в губительных пристрастиях, однако сочувствия к Волочковой Маша не испытывает. Напротив, телеведущую раздражает, что некоторые с пониманием относятся к балерине и считают ее глубоко несчастным человеком, нуждающимся в помощи.



Маша же убеждена, что Анастасия живет так, как она хочет – ей абсолютно не нужна чья-то поддержка. Напротив, Волочкова радуется тому, как складывается ее жизнь. При этом Малиновская отметила, что недавнее появление в жизни балерины знаменитого артиста Никиты Джигурды может стать для нее роковым. Именно эпатажный актер способен разрушить жизнь Волочковой и стать ее "палачом". Маша напомнила, что Никита снимает Анастасию в позорных клипах и прилюдно трогает за причинные места.



"Утянет ее на дно", – такой вердикт сделала телеведущая.

