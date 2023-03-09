"Утянет на дно": Маша Малиновская раскрыла имя палача Волочковой

"Утянет на дно": Маша Малиновская раскрыла имя палача Волочковой
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия оказалась в безвыходной ситуации

В последнее время поведение Анастасии Волочковой поражает даже самых верных ее фанатов. Недавнее интервью танцовщицы журналистке Алене Жигаловой произвело настоящий фурор в интернет-пространстве. Своим мнением на этот счет поделилась знаменитая светская львица Маша Малиновская.

Во время скандального интервью Волочкова не выпускала из рук бокал с алкогольным напитком и быстро оказалась подшофе. В итоге балерина давала весьма странные ответы на вопросы журналистки и в целом вела себя крайне вызывающе.

Стоит отметить, что Малиновскую саму не раз упрекали в губительных пристрастиях, однако сочувствия к Волочковой Маша не испытывает. Напротив, телеведущую раздражает, что некоторые с пониманием относятся к балерине и считают ее глубоко несчастным человеком, нуждающимся в помощи.

Маша же убеждена, что Анастасия живет так, как она хочет – ей абсолютно не нужна чья-то поддержка. Напротив, Волочкова радуется тому, как складывается ее жизнь. При этом Малиновская отметила, что недавнее появление в жизни балерины знаменитого артиста Никиты Джигурды может стать для нее роковым. Именно эпатажный актер способен разрушить жизнь Волочковой и стать ее "палачом". Маша напомнила, что Никита снимает Анастасию в позорных клипах и прилюдно трогает за причинные места.

"Утянет ее на дно", – такой вердикт сделала телеведущая.

Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
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