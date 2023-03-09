Что ждет Романа Костомарова: мнение заслуженного врача России

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Уже долгое время медицинские сотрудники борются за жизнь знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Сейчас спортсмен остается в тяжелом состоянии. Своим прогнозом по поводу будущего развития событий поделился заслуженный врач нашей страны Андрей Осипов.
В беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье сегодня" специалист подчеркнул: какими будут будущие медицинские манипуляции с прославленным атлетом, решит мультидисциплинарная бригада докторов. Сейчас пациенту необходима помощь психологов и профильных специалистов.
При этом Осипов отметил, что сепсис способен прогрессировать. Таким образом, спортсмен, к сожалению, может продолжить балансировать на грани жизни и смерти.
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