Что ждет Романа Костомарова: мнение заслуженного врача России

Вся страна следит за новостями о фигуристе

Уже долгое время медицинские сотрудники борются за жизнь знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Сейчас спортсмен остается в тяжелом состоянии. Своим прогнозом по поводу будущего развития событий поделился заслуженный врач нашей страны Андрей Осипов.

В беседе с журналистами интернет-издания "Подмосковье сегодня" специалист подчеркнул: какими будут будущие медицинские манипуляции с прославленным атлетом, решит мультидисциплинарная бригада докторов. Сейчас пациенту необходима помощь психологов и профильных специалистов.

При этом Осипов отметил, что сепсис способен прогрессировать. Таким образом, спортсмен, к сожалению, может продолжить балансировать на грани жизни и смерти.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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