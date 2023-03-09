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Многие российские звезды не приняли решение властей нашей страны встать на защиту двух донбасских республик и отчалили за границу. Однако и там они сталкиваются с серьезными проблемами. Так, весьма неприятный инцидент произошел со знаменитым юмористическим артистом Михаилом Шацем*.
Как стало известно из заявления самого артиста, ему пришлось пообщаться с полицией популярного курорта Бали. Шац* хотел устроить концерт в Индонезии, однако его дерзко сорвали. Звездный исполнитель сообщил, что местные правоохранители задержали его прямо перед выступлением, которое должно было пройти на райском острове в честь Восьмого Марта.
По словам знаменитости, у балийских стражей порядка возникли вопросы, касающиеся миграционных нюансов. В итоге, несмотря на попытки решить дело на месте, Михаила задержали. Впрочем, дальнейшего развития событий не последовало. Шац* уже объявил, что спокойно отбыл на новую родину в Израиль.
Артист-юморист заверил, что денежные средства за неудавшийся концерт будут возвращены в полном объеме. Михаил очень опечален, что не смог порадовать зрителей своим присутствием.
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