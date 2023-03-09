Концерт телеведущего дерзко сорвали

Многие российские звезды не приняли решение властей нашей страны встать на защиту двух донбасских республик и отчалили за границу. Однако и там они сталкиваются с серьезными проблемами. Так, весьма неприятный инцидент произошел со знаменитым юмористическим артистом Михаилом Шацем*.



Как стало известно из заявления самого артиста, ему пришлось пообщаться с полицией популярного курорта Бали. Шац* хотел устроить концерт в Индонезии, однако его дерзко сорвали. Звездный исполнитель сообщил, что местные правоохранители задержали его прямо перед выступлением, которое должно было пройти на райском острове в честь Восьмого Марта.



По словам знаменитости, у балийских стражей порядка возникли вопросы, касающиеся миграционных нюансов. В итоге, несмотря на попытки решить дело на месте, Михаила задержали. Впрочем, дальнейшего развития событий не последовало. Шац* уже объявил, что спокойно отбыл на новую родину в Израиль.



Артист-юморист заверил, что денежные средства за неудавшийся концерт будут возвращены в полном объеме. Михаил очень опечален, что не смог порадовать зрителей своим присутствием.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации