Полицейские схватили опального Михаила Шаца* на Бали

Полицейские схватили опального Михаила Шаца* на Бали
Михаил Шац*. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Концерт телеведущего дерзко сорвали

Многие российские звезды не приняли решение властей нашей страны встать на защиту двух донбасских республик и отчалили за границу. Однако и там они сталкиваются с серьезными проблемами. Так, весьма неприятный инцидент произошел со знаменитым юмористическим артистом Михаилом Шацем*.

Как стало известно из заявления самого артиста, ему пришлось пообщаться с полицией популярного курорта Бали. Шац* хотел устроить концерт в Индонезии, однако его дерзко сорвали. Звездный исполнитель сообщил, что местные правоохранители задержали его прямо перед выступлением, которое должно было пройти на райском острове в честь Восьмого Марта.

По словам знаменитости, у балийских стражей порядка возникли вопросы, касающиеся миграционных нюансов. В итоге, несмотря на попытки решить дело на месте, Михаила задержали. Впрочем, дальнейшего развития событий не последовало. Шац* уже объявил, что спокойно отбыл на новую родину в Израиль.

Артист-юморист заверил, что денежные средства за неудавшийся концерт будут возвращены в полном объеме. Михаил очень опечален, что не смог порадовать зрителей своим присутствием.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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