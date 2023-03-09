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Недавно молодая супруга знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва решилась на хирургическое вмешательство и отредактировала свою фигуру. Теперь Полина является счастливой обладательницей груди четвертого размера. На этом фоне молодая красотка стала активнее постить откровенный контент.
Знаменитость подчеркивает, что операция добавила ей уверенности в себе. Именно поэтому интернет-пользователи все чаще могут наблюдать откровенные фотографии супруги телеведущего в социальных сетях.
Сейчас Полина Диброва отдыхает на тропическом курорте. Оттуда девушка регулярно выкладывает пикантные фотографии. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвели снимки девушки в модном голубом купальнике. Фасон пляжного наряда предусматривает максимально обнажение.
Так, натянутые до самой талии трусики оголили внушительную часть промежности звезды. Гладкая кожа в интересном месте заставила мужскую часть поклонников Полины замереть от восторга. Разумеется, мужчины также обратили внимание на пышную грудь звезды, которая так и норовила выскочить из купальника. Фанаты остались очень довольны пикантной фотографией супруги Диброва.
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