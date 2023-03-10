Певец удивил публику

Резко взлетевший на волне патриотизма молодой российский исполнитель Ярослав Дронов, больше известный публике по псевдониму Шаман, уже пользуется безграничной любовью поклонников. При этом талантливый артист не перестает удивлять фанатов необычными выходками. Так, на одном из недавних концертов он устроил настоящую вакханалию.



Своими впечатлениями о диких плясках Шамана поделились очевидцы. Люди рассказывают, что некоторые приходят на концерт, даже не зная репертуар исполнителя – популярность Шамана настолько распространилась, что россиянам вне зависимости от возраста хочется попасть на его выступление.



При этом Ярослав всегда старается удивить своих фанатов. На одном из последних концертов он внезапно объявил, что наконец-то "начинается жара". После этого в зал запустили огромное количество красных шаров, люди начали их хватать, некоторые еле удерживались на ногах – всех захватила атмосфера безудержного веселья. Стоит отметить, что Дронов всегда отжигает на все 100 – артист скачет на сцене в одной майке в облипку и радует дам оголенной мускулатурой.



Очевидцы назвали концерт настоящей "вакханалией", которая надолго им запомнится. Драйв и готовность Дронова отдаваться публике поражают его фанатов, которых с каждым днем становится все больше.

