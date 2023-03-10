Телеведущая славится острым язычком

Известная российская телеведущая Ксения Собчак отличается особой неприязнью к ярким патриотам страны. Таких людей она считает пропагандистами и всегда готова язвительно их подколоть. На этот раз досталось гостю телепередачи "60 минут", которую ведет Ольга Скабеева.



Стоит отметить, что буквально вчера бывшая кандидатша в президенты прошлась по самой Скабеевой. По всей видимости, Ксения Анатольевна внимательно следит за деятельностью коллег по голубому экрану. Недавнее скандальное заявление гостя политической телепередачи Алексея Журавлева поразило "блондинку в шоколаде" до глубины души.



Стоит отметить, что политический деятель не стал стесняться в выражениях и, комментируя ситуацию с российскими газовыми магистралями "Северные потоки", высказался весьма жестко. Журавлев считает, что американский лидер Джо Байден сам "нагадил в лифте", а всю вину пытается свалить на украинцев. Таким образом слуга народа прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что теракты на трубопроводах совершила некая проукраинская группировка.



Собчак со свойственной ей избирательностью выбрала наиболее острый момент из выступления политика и ядовито его прокомментировала.

"Какой талант пропадает, все-таки пора в стендап", – так телеведущая отреагировала на предложенные спикером яркие образы.

