"Нагадил в лифте": Собчак влезла в скандал на передаче Скабеевой

"Нагадил в лифте": Собчак влезла в скандал на передаче Скабеевой
Ксения Собчак. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая славится острым язычком

Известная российская телеведущая Ксения Собчак отличается особой неприязнью к ярким патриотам страны. Таких людей она считает пропагандистами и всегда готова язвительно их подколоть. На этот раз досталось гостю телепередачи "60 минут", которую ведет Ольга Скабеева.

Стоит отметить, что буквально вчера бывшая кандидатша в президенты прошлась по самой Скабеевой. По всей видимости, Ксения Анатольевна внимательно следит за деятельностью коллег по голубому экрану. Недавнее скандальное заявление гостя политической телепередачи Алексея Журавлева поразило "блондинку в шоколаде" до глубины души.

Стоит отметить, что политический деятель не стал стесняться в выражениях и, комментируя ситуацию с российскими газовыми магистралями "Северные потоки", высказался весьма жестко. Журавлев считает, что американский лидер Джо Байден сам "нагадил в лифте", а всю вину пытается свалить на украинцев. Таким образом слуга народа прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что теракты на трубопроводах совершила некая проукраинская группировка.

Собчак со свойственной ей избирательностью выбрала наиболее острый момент из выступления политика и ядовито его прокомментировала.

"Какой талант пропадает, все-таки пора в стендап", – так телеведущая отреагировала на предложенные спикером яркие образы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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