"С любым мужиком готова": Волочкова довела россиян до истерики новым откровением

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Анастасия Волочкова решила развлечь народ новой публикацией в своих соцсетях. После того, как она выставила на всеобщее обозрение снимок в свадебном платье, звезда сделала сканадальное заявление о своей личной жизни. Народ не совсем понял, что именно подразумевала балерина, резко раскритиковав ее за такое поведение.
Знаменитость снова выставила снимок с Никитой Джигурдой. Артист кремко обнимал ее за плечо, прижимая к себе. В руках Анастасия держала букет тюльпанов.
"Наш дуэт невероятный с Никитой. Красивая мы пара?", – поинтересовалась она у своих поклонников.
В ответ у людей в комментариях началась настоящая истерика – они поспешили напомнить Волочковой, что актер женат, и ее поведение недопустимо, как и мечты о романтических отношениях с ним. Другие, напротив, отметили, что именно Джигурда подходит ей как мужчина лучше всего.
"Такая не брезгливая! С любым мужиком готова", "Настя, это настоящий ценитель и охранник твоего междуножного храма! Не морочь голову, выходи замуж!", "Вы забыли, что он женат", "Два любителя пускаться во все тяжкие", "Жены можно было бы постесняться прежде чем про пару говорить",
– написал народ.
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