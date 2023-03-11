Телеведущая запуталась в трех соснах

Знаменитая российская телеведущая Ольга Скабеева пользуется большой популярностью у зрителя. В целом, сейчас политические передачи стали собирать все больше просмотров. Однако недоброжелатели звезды не упустили случая позлорадствовать над неприятной оплошностью Ольги.



Знаменитость является настоящей звездой проекта. Долгие годы Ольга ведет популярную программу "60 минут" вместе со своим супругом Евгением Поповым. Журналистка часто отпускает едкие комментарии по поводу злободневных событий.



При этом знаменитость всегда старается показать себя с лучшей стороны – Ольга регулярно демонстрирует блестящее образование и познания в разных сферах жизни. Однако недавно звезда крупно опозорилась. Во время очередного эфира Ольга продемонстрировала, что плохо разбирается в классической литературе.



Пытаясь выдать умную фразу, знаменитость опростоволосилась. Неприятный эпизод произошел во время обсуждения закона об утверждении украинского языка государственным. Ольга подчеркнула, что в этом случае незалежные лишатся возможности приобщаться к культуре.

"Молодая гвардия" Булгакова или "Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно", – с умным видом заявила Скабеева.

Однако известно, что из-под пера Михаила Булгакова вышла "Белая гвардия", а вот "Молодую гвардию" написал Александр Фадеев. Такой ляп заставил злопыхателей посмеяться над Ольгой.

