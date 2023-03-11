"Мял припухлости": Лядова закатила истерику пристроившемуся к другой Вдовиченкову

"Мял припухлости": Лядова закатила истерику пристроившемуся к другой Вдовиченкову
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги устроили публичные разборки

Звездная чета Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой считается одной из самых образцовых в отечественном шоу-бизнесе. Однако, оказалось, что и в этой тихой гармоничной семье бушуют нешуточные страсти. Так, журналисты стали свидетелями сцены ревности, которую Елена устроила потерявшему берега Владимиру.

Примечательный инцидент случился на премьере очередного российского телесериала. Одних из главных героев в нем сыграли Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков. По сюжету их связывали тесные отношения, что сказалось на жизни артистов в реальности.

Наблюдательный корреспондент издания "Экспресс газета" обратил внимание на ласки двух знаменитостей.

"Володя мял изрядные Ирины припухлости, как подушку перед сном", – описывает происходящее зоркий журналист.

В какой-то момент нежности двух артистов заметила и супруга Вдовиченкова. Лядова была вне себя от бешенства и в какой-то момент, схватив мужа за руку, отвела "неверного" в сторону. Елена начала выговаривать Владимира за недостойное поведение. В ответ артист лишь неумело оправдывался: мол, общение с коллегами является частью его работы.

Потом супруги взяли себя в руки и на фотосессии постарались сделать вид, что ничего не произошло.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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