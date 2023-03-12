Скандал на "Голосе": Гагарина публично отомстила Преснякову

Скандал на "Голосе": Гагарина публично отомстила Преснякову
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Судьи не поделили участников

В новом сезона "Голоса" на этапе слепых прослушиваний разгорелись страсти. Конкурсантов в судейском составе на этот раз оценивали Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев.

Полина с Пресняковым боролись за ярко выступившую Машей Мэй, выступившей с песней Адель. И тут началось самое интересное: "блоком" судьи практически не пользовались. А вот во время вторых "слепых" прослушиваний Гагарина два раза заблокировала Преснякова, чтобы заполучить вокалистов.

К слову, и Людмила Серебрякова, и Маша Мэй выбрали себе в качестве наставника Владимира Преснякова. Но вот после выступления остальных Гагарина дважды нажала на "Блок", чтобы исключить Преснякова из борьбы.

Такие правила на "Голосе" являются нововведением, чем Полина и воспользовалась. Заметив, что конкурсанты часто делают выбор не в ее пользу, она нажала на кнопку с "блоком", чтобы устранить одного из судей, если те поворачиваются к участникам.

Фактически, наставники теперь могут реально блокировать своих коллег, чтобы вокалисты не делали выбор в пользу других – если разворачиваются сразу несколько кресел. А Гагарина заполучила желаемых конкурсантов к себе в команду. Правда, как и остальные участники из судейского состава, она может воспользоваться этой кнопкой лишь дважды за эфир.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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