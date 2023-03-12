"Надо толстеть": Самбурская готова пожертвовать красотой ради карьеры

"Надо толстеть": Самбурская готова пожертвовать красотой ради карьеры
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Звезда "Универа" может разочаровать миллионы россиян

Российская секс-бомба Настасья Самбурская поведала о кастинге для новой роли. Звезда сообщила о недавних пробах в фильм, название которого раскрывать не спешит.

На кастинге Настасье чуть изменили внешность – как указала сама Настасья, "подрисовали пигментацию". А еще озвучили одно железное условие: для роли необходимо прибавить килограммы. 

Однако Настасья не сомневается, что на роль она не подойдет, а выбор падет на другую артистку. У Самбурской самой хватает дел.

"Я продолжу готовиться к боевику", – пояснила красотка.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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