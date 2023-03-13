Собчак решила поиздеваться над Шаманом и получила оплеуху

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Исполнитель Шаман отреагировал на колкости от Ксении Собчак, заявив, что поступить иначе в его случае невежливо. По мнению звездного исполнителя, журналистка неровно дышит к его персоне.
Однако Ярослав благодушно позволяет проявлять столь фанатскую любовь – потому и выразил Ксении Анатольевне благодарность за такую медийную поддержку. После выпада журналистки на певца подписались еще сотни людей.
"Банально влюбилась. И кто-то заглянул из любопытства, кто-то ушел, но большинство проявили интерес и остались", – рассказал Ярослав.
Не так давно Собчак заявила, что в отечественном музыкальном рынке чрезвычайно востребована и актуальна "ниша "нового патриотизма". Журналистка заявила, что писать подобные песни совершенно легко.
"Какая разница, писать о свиданиях в барах и дискотеках или о том, что "мы – русские, с нами Бог", – заявляла Ксения.
К слову, Собчак ехидствовала после каждого выступления Шамана.
"И тут Шаман в красном комбинезоне опускается на платформе и начинает танцевать, как Рианна на Суперкубке, попутно вытирает пот со лба футболкой с имперской и надписью "ЯРусский", продажи последней взлетают до небес", – шутила Ксения.
Аппараты занимались разведкой на военном объекте