"Сиси огромные": обнаженные фото внучки Боярского попали в Сеть

"Сиси огромные": обнаженные фото внучки Боярского попали в Сеть
Михаил Боярский. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы прелестницы поразили россиян

Многие российские знаменитости считают, что залог успешного продвижения собственной персоны в информационном пространстве заключается в активной публикации откровенного контента. Судя по всему, завоевать сердца публики таким образом решила и юная представительница династии Боярских.

Внучка главного мушкетера страны Екатерина обладает всеми нужными "инструментами" для такого продвижения. 24-летняя красотка может похвастаться соблазнительными формами аппетитного тела. Естественная красота чаровницы не оставила равнодушными интернет-пользователей.

Последние откровенные фотографии Екатерины произвели настоящий фурор в социальных сетях. Главный акцент на снимке сделан на груди девушки весьма внушительного размера. Пышный бюст набирающей популярность внучки Михаила Боярского поддерживает тугой бюстгальтер. Сверху девушка надела абсолютно прозрачную кофточку, которая только подчеркнула ее формы.


"Екатерина такая красавица", "Вот это формы", "Внучка Боярского выглядит потрясающе!", "Сиси огромные", "Екатерина просто конфетка", "Фигура огонь", – рассыпаются в комплиментах пользователи Сети.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ответ России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО ужаснул США

На Западе готовятся к новому витку противостояния

НАТО и ВСУ готовят атаку на Крым: есть несколько сценариев

Наступление может начаться по разным направлениям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей