Певица впервые четко обозначилась

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства разделил многие семьи – особенно ярко это проявляется в среде шоу-бизнеса. Так, серьезный разлад случился в семействе знаменитой российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой. Недавний поступок звезды активно обсуждают в социальных сетях.



Случилось так, что мать Натальи, 77-летняя Людмила Порывай решила встать на сторону киевского режима и всецело поддерживает преступные действия украинских властей. А вот супруг Королевой придерживается противоположной позиции – Тарзан регулярно записывает патриотические ролики и от всего сердца переживает за наших солдат, воюющих в зоне спецоперации.



Оказавшаяся между двух огней исполнительница хитов "Маленькая страна", "Дельфин и русалка", "Желтые тюльпаны" и других первое время старалась отмалчиваться. Многих поклонников это раздражало – они хотели, чтобы Наталья четко обозначилась. Судя по всему, певица решилась на этот шаг.



На юбилейном концерте в Кремлевском дворце, посвященном грядущему полувековому юбилею звезды, Наташа внезапно выступила в компании танцоров, одетых в цветах флага Российской Федерации.





"Ого, наш родненький триколор", "Мне кажется, или таким образом она говорит – "Украина, прощай!"?", "Вот так вот, пока мама Люда носится с украинским флагом, дочка выступает с российским", – активно комментируют резонансный инцидент в социальных сетях.

