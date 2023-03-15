У жаловавшейся на нищету Хаматовой нашли квартиру за 1 миллион евро

Правда, сама актриса там не живет

Вот уже больше года Чулпан Хаматова проживает за границей. Начать актриса решила с Латвии, где оказалось, правда, не так хорошо, как сама она того желала. Сначала Чулпан пристроили в местный театр, местные телеканалы стали звать ее к себе в эфир, чтобы покритиковать Россию. Но, увы, культура отмены была неумолима: из репертуара звезду исключили.

Неизвестно, как отреагировала сама Хаматова. Однако устроиться в Латвии она решила основательно: оказалось, что звезда, жаловавшаяся на безденежье, приобрела в Риге квартиру на 200 квадратов за миллион евро.

Однако неизвестно, находится ли Чулпан в купленной ей квартире в настоящее время. Однако, пишет "Немалахов", сейчас там нередко видят брата Хаматовой, проживающего на две страны.

47-летняя актриса после резких заявлений о спецоперации сбежала в Латвию. Но за границей Чулпан Хаматовой оказалось не так сладко, как хотелось бы. Артистка даже жаловалась на то, что ей якобы не хватает денег на жизнь.