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Российские знаменитости регулярно соревнуются между собой и наполняют интернет-пространство провокационными кадрами. Чаще всего именитые россиянки делают ставку на откровенный контент, однако некоторые стараются добавить снимкам особую перчинку. На этот раз отличилась знаменитая российская телеведущая Алена Водонаева.
Девушка произвела настоящий фурор в социальных сетях. Водонаева не только показала народу потрясающую подтянутую спортивную фигуру, но и добавила снимку остроты.
На свежей фотографии красотка позирует в микро трусиках, натянутых до самой талии. Такой откровенный "наряд" приоткрыл взору страждущих гладкую промежность знаменитости. Водонаева бдительно следит за своим внешним видом и во всех местах выглядит идеально.
Кроме того, красотка решила удивить своих поклонников и явно потрудилась над продумыванием деталей фотосъемки. Девушка взяла в руку тропический фрукт, который источал ярко-красный сок. Жидкость растеклась по бедрам звезды, создав весьма необычную картину. Кровавые пятна на подтянутых ножках заставили многочисленную армию поклонников телеведущей вздрогнуть. Но в целом кадр получился весьма сексуальным.
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