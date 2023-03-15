"Скажу одно": Кудрявцева резко высказалась после скандала с Бабкиной

"Скажу одно": Кудрявцева резко высказалась после скандала с Бабкиной
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая прервала молчание

Накануне в информационном пространстве разгорелся нешуточный скандал. Верные поклонники знаменитой российской телеведущей Леры Кудрявцевой пришли в ужас от того, что ее программа "Секрет на миллион" пропала из эфира. На волне негодования высказалась и сама ведущая.

Особую пикантность ситуации добавило то, что вместо полюбившегося многим россиянам проекта Кудрявцевой в это время на телеканале НТВ будет выходить шок известной российской певицы Надежды Бабкиной. Некоторые решили, что виной всему именно артистка, которая могла подсидеть телеведущую.

Стоит отметить, что теперь на канале будет выходить целых три программы Бабкиной. В социальных сетях негодуют из-за того, что артистка будто бы стремится занять собой весь эфир. Переживающие из-за пропажи Кудрявцевой фанаты ополчились на Бабкину.

В скандал пришлось вмешаться самой телеведущей. Изначально она выдержала паузу, однако сегодня вышла на связь. Лера подчеркнула, что очень рада работать на одном канале с Бабкиной и желает ей творческих успехов.

"А для всех, кто волнуется про "Секрет на миллион" скажу только одно – за семь лет в эфир вышло 247 программ и еще на НТВ выйдет минимум столько же", – поспешила успокоить перепугавшихся поклонников знаменитость.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Пентагон забил тревогу после фиаско с разведывательным дроном в Черном море

Американцы считают, что терять дорогие игрушки каждый день слишком расточительно

Российский истребитель протаранил дрон США над Черным морем

Информация о происшествии разнится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей