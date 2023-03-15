Телеведущая прервала молчание

Накануне в информационном пространстве разгорелся нешуточный скандал. Верные поклонники знаменитой российской телеведущей Леры Кудрявцевой пришли в ужас от того, что ее программа "Секрет на миллион" пропала из эфира. На волне негодования высказалась и сама ведущая.



Особую пикантность ситуации добавило то, что вместо полюбившегося многим россиянам проекта Кудрявцевой в это время на телеканале НТВ будет выходить шок известной российской певицы Надежды Бабкиной. Некоторые решили, что виной всему именно артистка, которая могла подсидеть телеведущую.



Стоит отметить, что теперь на канале будет выходить целых три программы Бабкиной. В социальных сетях негодуют из-за того, что артистка будто бы стремится занять собой весь эфир. Переживающие из-за пропажи Кудрявцевой фанаты ополчились на Бабкину.



В скандал пришлось вмешаться самой телеведущей. Изначально она выдержала паузу, однако сегодня вышла на связь. Лера подчеркнула, что очень рада работать на одном канале с Бабкиной и желает ей творческих успехов.

"А для всех, кто волнуется про "Секрет на миллион" скажу только одно – за семь лет в эфир вышло 247 программ и еще на НТВ выйдет минимум столько же", – поспешила успокоить перепугавшихся поклонников знаменитость.

