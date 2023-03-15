Артистов связывали приятельские отношения

После начала специальной военной операции по демилитаризации киевского режима некоторые российские звезды встали на сторону украинских властей и отчалили за рубеж. Среди таких знаменитостей оказался артист Дмитрий Назаров. Любопытно, что в своем недавнем интервью он серьезно подставил тезку и коллегу по сцене Дмитрия Нагиева.



Как известно, Назаров не скрывает свои русофобские взгляды. Стихоплет постоянно сочиняет похабные частушки про нашу страну и грубо высказывается о россиянах. Сейчас артист с комфортом проживает во Франции и оттуда продолжает вести антироссийскую деятельность.



В недавнем интервью Дмитрий заявил, что многие бывшие коллеги и приятели по актерскому ремеслу отвернулись от него и больше не поддерживают контакты с одиозным артистом. Жалуясь на оставшихся в России знаменитостей, Назаров заговорил о Нагиеве. Оказалось, звезд связывают приятельские отношения.



Как известно, Нагиев предпочитает отмалчиваться и не обозначать свою политическую позицию. Недавно разразился скандал из-за того, что артист обратился к публике в желтой куртке на фоне голубого неба. Некоторые решили, что он умышленно вышел на связь в цветах украинского флага. Разумеется, такое внимание Дмитрию в тягость. Однако Назаров решил снова привлечь журналистов к этому инциденту.

"Ему написали: "Ах ты, сволочь, ты в желтой куртке на фоне синего неба и с синими глазами стоишь! Это ты на что намекаешь?" – процитировал ненавистников Нагиева Назаров.

В социальных сетях уверены, что поднявший в очередной раз щекотливую тему Назаров тем самым серьезно подставил Нагиева, который хотел бы замять этот инцидент.

