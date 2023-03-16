Артистка в шоке от происходящего

Начало вооруженного конфликта между Российской Федерацией и украинским государством ударило по многим жителям обеих стран. Вражда двух братских народов привела к разрывам дружеских и даже родственных отношений. Известная российская актриса украинского происхождения Олеся Железняк до сих пор в ужасе от случившегося.



Актриса считает своей Родиной Россию, именно в нашей стране она добилась невиданных высот и построила отличную карьеру. Железняк гордится предками, которые воевали с фашизмом, и сейчас с ненавистью взирает на то, что творит киевский режим. Однако многие родственники актрисы придерживаются иного мнения. Именно поэтому звезде пришлось порвать с украинской родней, которая травит ее за пророссийские взгляды.



Сложившаяся ситуация сильно ранила Олесю, которая не понимает, как ее родные люди могут быть настолько одурманены киевской пропагандой. Более того, артистка с недоумением вспоминает о совместной работе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Когда-то они вместе трудились над съемками сериала "Сваты".



Теперь же Зеленский стал одним из ведущих русофобов. Как человек мог так измениться, Железняк до сих пор понять не может.

"Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня, что хочешь убить моих детей?!" – делится внутренними переживаниями актриса.

К слову, ранее стало известно: в США ожидают, что украинская армия начнет наступление уже к маю, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

