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Страшная трагедия произошла в культурной сфере. Накануне стало известно о смерти молодого дарования – этот мир покинул известный артист Илья Князев. Молодому человеку было всего 22 года.
Актер Амурского театра драмы долгое время боролся с тяжелым заболеванием, отмечает телеканал "360". К сожалению, судьба распорядилась так, что медики не смогли помочь артисту. Несмотря на усилия специалистов, смерть забрала даровитого парня. Его уход стал тяжелым ударом для родных, близких и многочисленных поклонников таланта Князева.
Информационный ресурс РИА ФАН напоминает, что артист прославился блистательной игрой в таких театральных постановках, как "Ромео и Джульетта", "Как три богатыря Новый год спасли", "Сюжет для небольшого рассказа" и других. Смерть Ильи стала большой потерей для культурного учреждения.
К слову, накануне также стало известно о кончине концертмейстера Большого театра Владимира Пушечникова. Такую печальную информацию публикует интернет-издание "МИР24".
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