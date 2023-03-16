Жизнь звезды унесла тяжелая болезнь

Страшная трагедия произошла в культурной сфере. Накануне стало известно о смерти молодого дарования – этот мир покинул известный артист Илья Князев. Молодому человеку было всего 22 года.



Актер Амурского театра драмы долгое время боролся с тяжелым заболеванием, отмечает телеканал "360". К сожалению, судьба распорядилась так, что медики не смогли помочь артисту. Несмотря на усилия специалистов, смерть забрала даровитого парня. Его уход стал тяжелым ударом для родных, близких и многочисленных поклонников таланта Князева.



Информационный ресурс РИА ФАН напоминает, что артист прославился блистательной игрой в таких театральных постановках, как "Ромео и Джульетта", "Как три богатыря Новый год спасли", "Сюжет для небольшого рассказа" и других. Смерть Ильи стала большой потерей для культурного учреждения.



К слову, накануне также стало известно о кончине концертмейстера Большого театра Владимира Пушечникова. Такую печальную информацию публикует интернет-издание "МИР24".

