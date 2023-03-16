Молодая мама отлично выглядит

Откровенные фотографии звезд представляют особый интерес для интернет-пользователей. Многим приятно любоваться пикантными снимками любимых артистов. На этот раз в Сети обсуждают фотографию Натальи Подольской из отпуска.



Молодая мама сохранила отличную форму и смело щеголяет по пляжу в мини бикини. Однажды супруга Владимира Преснякова призналась, что роды не сказываются на ее фигуре. Наоборот, после появления малыша на свет Наталья стремительно худеет. Знаменитость прикладывает усилия для того, чтобы сохранить стройность и сексуальные изгибы тела.





Снимок красотки в маленьком купальнике произвел фурор в интернет-пространстве. Судя по всему, Наталья только вышла из воды. Вероятно, удар сильной волны привел к тому, что трусики предательски сползли с тела певицы. Этот элемент купального костюма опустился так низко, что все желающие смогли рассмотреть тщательно проэпилированное интимное место Подольской. Вид звездного тела порадовал комментаторов, которые засыпали артистку комплиментами.

