"Не оставлю без десерта": раздетая Муцениеце раздвинула ноги перед публикой

Бывшую жену Прилучного ничто не остановит

Бывшая супруга Павла Прилучного наконец смогла реализовать себя: если раньше Агата Муцениеце сталкивалась с запретами супруга сниматься в откровенной эротических эпизодах и в поцелуях, то теперь все оковы сброшены.

Итак, Агата, усиленно пытавшаяся (и сумевшая) стать лучшей версией себя, после спортзалов и диет, наконец, появилась перед публикой на эротичном кабаре "Абсолютно другая нага" в полупрозрачном пеньюаре.

Как пишет "Комсомольская правда", Агата в один момент воскликнула, что не оставит публику без десерта, – и тут же распахнула халат. Правда, в эту секунду в зале выключили свет. Зрители, однако, смогли разглядеть бюстгальтер. До десерта было далековато.