Плюнувшей в россиян дочке Машкова грозит тюремный срок

По крайней мере, наследница артиста в этом не сомневается

Дочка всем известного Владимира Машкова давно придерживается антироссийских взглядов, критикуя страну – как до 24 февраля 2022 года, так и после этой даты (хотя во втором случае уже с двойным усердием). С отцом из-за политики актриса не общается, на что жалуется поклонникам.

В очередной раз Машкова объявила, что не намерена возвращаться из Штатов домой – уверена, что за всю критику в адрес действующей власти ей грозит пятнадцать лет тюремного заключения. А потому ничего, кроме страха при мысли о возвращении домой, не испытывает.

"Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую", – пояснила Мария.



Непонятна, в принципе, и сама суть таких медийных рефлексов со стороны Марии, если она не планирует возвращаться в Россию – особенно при ее ранних заявлениях об отсутствии всяких планов по возвращению домой.

А по ту сторону баррикад, радуя патриотически настроенную часть россиян, певец Шаман выступает с песнями в зоне СВО. На днях артист подписал солдатам гитары, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".