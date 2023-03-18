"Папину дочку" Карпович нашли без трусов на барной стойке

"Папину дочку" Карпович нашли без трусов на барной стойке
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка показала, чем богата

Российские знаменитости частенько балуют своих поклонников откровенным контентом. Именитые прелестницы не стесняются показывать самые сокровенные части своего тела, чем очень радуют фанатов. На этот раз отличилась звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.

Фотограф заснял красотку на барной стойке. Там актриса с удобством разлеглась в откровенной позе. Мирослава лежит на животике, оттопырив звездные ягодицы. Пикантность фотографии добавляет тот факт, что артистка надела модное платье прямо на голое тело.

Карпович позирует в необычном дизайнерском наряде. По задумке модельера, на месте бедер зияют огромные прорехи, которые слегка прикрыты тонкими лентами ткани. Такое платье подразумевает отсутствие нижнего белья. Данное обстоятельство не смутило смелую актрису, которая прославилась готовностью к откровенным съемкам.

Фото: соцсети

Роскошный внешний вид и эротический наряд привели в восторг интернет-пользователей. В комментариях они засыпали Мирославу комплиментами. 37-летняя звезда выглядит отлично и может дать фору многим молодым девушкам.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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