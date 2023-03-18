Влажная Семенович вывалила огромную грудь в мини-бикини: откровенные фото

Влажная Семенович вывалила огромную грудь в мини-бикини: откровенные фото
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Формы красотки будоражат мужчин

Анна Семенович может похвастаться весьма пышными формами. Кому-то кажется, что певице пора худеть, однако сама артистка кайфует от своего тела и всегда готова порадовать публику жаркими кадрами. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел откровенный кадр певицы в купальнике.

Артистка решила поделиться жарким летним снимком. Судя по всему, знаменитость только искупалась в бассейне – влажные формы звезды заставили мужчин замереть от восторга. Водные процедуры красотка принимала в модном купальнике серебристого цвета. Стильный дизайн наряда подчеркнул аппетитные округлости звезды.

Анна заняла выгодную позу – любимица публики стоит, раскинув ноги и томно прикрыв глаза. Поклонники экс-солистки популярной в свое время группы "Блестящие" пришли в восторг от пикантного кадра.



В комментариях интернет-пользователи отмечают, что певица выглядит роскошно. Пышные формы ничуть не портят знаменитость, а наоборот добавляют ей шарм. Судя по всему, Семенович придерживается того же мнения, так как регулярно выставляет фотографии в откровенных нарядах и позах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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