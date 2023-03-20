"Ворует у своих": Галкин* подло подставил Баскова

"Ворует у своих": Галкин* подло подставил Баскова
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поведение юмориста многих раздражает

Знаменитый российский комик Максим Галкин* еще совсем недавно был настоящим любимцем публики. Однако его внезапное решение встать на сторону киевского режима в противостоянии России и Украины навсегда лишило артиста любви россиян. Сейчас Максим активно гастролирует по разным странам и даже оттуда умудряется подгадить коллегам.

В социальных сетях бурно обсуждают инцидент с "золотым голосом России" Николаем Басковым. Широкий резонанс получил видеоролик, на котором Максим использует композицию своего бывшего коллеги по российской сцене.

В свойственной Галкину* манере он решил в очередной раз высмеять некоторые аспекты жизни российского государства. На этот раз артист похохотал на тему предвыборных обещаний со стороны политиков. Максим заунывным голосом затянул композицию Баскова* "Я буду руки твои целовать". Таким образом артист намекнул на готовность политиков давать любые обещания во время избирательных кампаний.

"Шутить пытается, конечно, про одно и то же. Придумать что-то оригинальное, видимо, не получается, поэтому музыку ворует у своих же коллег", – пишут в социальных сетях.

Учитывая дурную славу юмориста, использование песен экс-коллег по российской сцене нельзя назвать иначе, как подлостью.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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