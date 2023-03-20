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Недавно знаменитая российская актриса Эвелина Бледанс устроила скандальные разборки с известной светской львицей Марией Погребняк. Конфликт двух знаменитостей получил неожиданное продолжение. Агрессивно настроенную Бледанс выгнали с ТНТ.
Разборки звезд начались после того, как Бледанс прошлась по внешности своей оппонентки. Артистка считает, что из-за вмешательства пластических хирургов именитые россиянки все стали на одно лицо.
Эвелина вместе с Марией принимала участие в популярном шоу на ТНТ "Новые звезды в Африке". Разумеется, конфликт из социальных сетей перешел в новую плоскость. Девушки конкурировали между собой, а затем и вовсе оказались претендентами на вылет.
Вышло так, что Погребняк сумела с разгромным счетом обыграть свою соперницу. В итоге Бледанс выгнали с популярного шоу ТНТ. Артистка не смогла сдержать эмоции и, уходя, разрыдалась.
"Чем я заслужила?" – вопрошала уязвленная в самое сердце знаменитость.
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