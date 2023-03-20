"Пора стыдиться!": униженный Назаров закатил на камеру истерику

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Народный артист РФ Дмитрий Назаров, который недавно отбыл из родной страны в Европу, вероятно, в приступе вдохновения решил разжечь огонь в читательских сердцах: униженный поэт и актер обратился к россиянам, которые его поносят на чем стоит свет.
Дмитрий посвятил свои строки тем, кто "отважно молчал и кричал трусливо "Ура!". Для них Назаров записал полутораминутный ролик, где пожелал недоброжелателям всего плохого – правда, в поэтичной форме.
"Вы сами отважно молчали, кричали трусливо "Ура!", ладошками срам прикрывали. Гордились? Стыдиться пора!" – завершил свое произведение Назаров.
Кстати, не так давно звезда "Кухни" сообщил в интервью Екатерине Гордеевой, что все слухи о его поездке в Израиль оказались излишне преувеличенными – на деле же уволенный из МХТ имени Чехова артист улетел во Францию, где у него имеется недвижимость.
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