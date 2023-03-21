Задолжала больше 1,7 млн долларов: как Лолита просадила все в казино

Певица была предельно откровенна

Лолита Миляская созналась в страшном: бывшая участница кабаре-дуэта, как оказалось, страдала азартом. Однажды певица проиграла астрономическую сумму в 1,7 миллиона долларов – однако не за день, а чуть дольше.

Началось все довольно давно – из-за плотного графика. Домой после концертов не хотелось, и Лолита брала с собой собаку, которую клала себе на колени – а затем отыгрывалась вовсю на "аппаратах".

"Три корпоратива отпела – бронировала аппарат и сидела по трое суток, не выходя. Могу сказать, один из владельцев подошел и говорит: знаешь, сколько ты проиграла? Ты сегодня по нулям. За все время проиграла 1,7 млн долларов", – высказалась звезда.

Лолита считает, что ей крупно повезло – администрация заведения понимала, что у певицы не все клеится в жизни. А потому простила все долги.

"Они все понимали. Никуда не лезла, к людям не лезла, даже когда рядом были разборки. Поскольку я всегда кредиты отдавала вовремя", – высказалась Лолита.