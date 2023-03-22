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Резонансный инцидент произошел на популярном политическом шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Прямо во время съемок на пол с жутким грохотом рухнул один из гостей телеведущего.
Тревожное происшествие случилось с руководителем Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андреем Карнеевым, сообщает информационный ресурс РИА ФАН. Мужчина неожиданно упал в обморок и приложился об пол всеми частями тела. Грохот в студии стоял жуткий.
Как отмечает телеканал "360", ведущий и оставшиеся на ногах гости программы тут же ринулись на помощь несчастному. На место происшествия оперативно подбежали медицинские сотрудники.
Карнеева обследованием на предмет полученных травм и общего состояния. Как сообщает "Радио 1", профессор быстро пришел в себя и отправился восвояси. Сейчас он восстанавливает жизненные силы дома. Эпичные кадры с падением эксперта активно обсуждают в социальных сетях.
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