Пугающие кадры разлетелись по соцсетям

Резонансный инцидент произошел на популярном политическом шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Прямо во время съемок на пол с жутким грохотом рухнул один из гостей телеведущего.



Тревожное происшествие случилось с руководителем Школы Востоковедения Высшей школы экономики Андреем Карнеевым, сообщает информационный ресурс РИА ФАН. Мужчина неожиданно упал в обморок и приложился об пол всеми частями тела. Грохот в студии стоял жуткий.



Как отмечает телеканал "360", ведущий и оставшиеся на ногах гости программы тут же ринулись на помощь несчастному. На место происшествия оперативно подбежали медицинские сотрудники.





Карнеева обследованием на предмет полученных травм и общего состояния. Как сообщает "Радио 1", профессор быстро пришел в себя и отправился восвояси. Сейчас он восстанавливает жизненные силы дома. Эпичные кадры с падением эксперта активно обсуждают в социальных сетях.

