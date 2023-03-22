"Пришил соски": голое фото Киркорова после пластики перепугало публику

"Пришил соски": голое фото Киркорова после пластики перепугало публику
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Король эстрады не остановился на достигнутом

В информационном пространстве активно обсуждают преображение внешности знаменитого российского исполнителя Филиппа Киркорова. Некоторое время назад хирурги серьезно поколдовали над его телом, однако артист решил пойти дальше.

В социальных сетях опубликовали фотографии Киркорова без одежды. На снимках исполнитель хитов "Зайка моя",  "Жестокая любовь", "Цвет настроения синий" и других демонстрирует свой обновленный торс. Сообщается, что нож хирурга позволил артисту вернуть рельефный пресс.

Пока 55-летний артист продолжает молодеть, в социальных сетях активно обсуждают его решение лечь под нож пластического хирурга. Некоторым кажется, что Киркоров слишком переусердствовал и уже перестал быть похожим на себя. Других смутил вид сосков знаменитости – они слишком выделяются на теле пожилого исполнителя.

"Филипп Киркоров продемонстрировал приштопанные соски с прессом", – пишут в социальных сетях недоброжелатели.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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