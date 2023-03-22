"Секс до и после": грудь идеальной Кошкиной выпала из платья с дыркой

"Секс до и после": грудь идеальной Кошкиной выпала из платья с дыркой
Яна Кошкина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка заставила публику понервничать

Многие поклонники сходятся во мнении, что известная российская актриса Яна Кошкина безумно привлекательна и является одной из самых красивых артисток российского кинематографа. При этом знаменитость зря времени не теряет и регулярно подтверждает свой статус звездной обольстительницы.

Кошкина частенько экспериментирует с откровенными нарядами, чем приводит в восторг многомиллионную армию своих фанатов. На этот раз красотка рискнула надеть стильное платье с огромной дыркой в зоне декольте. Разумеется, пышная грудь Яны не могла не выглянуть из внушительной прорехи.

Фото: соцсети

Соблазнительные формы знаменитости восхитили фанатов звезды "Универа", особенно поражены представители мужского пола. В комментариях они признаются красотке в самых горячих чувствах. Пикантность фотографии добавил необычный повод, ради которого Яна решилась на откровенную съемку.

Оказалось, артистка будет участвовать в новом проекте, который посвящен обсуждению интимных отношений между мужчинами и женщинами.

"Секс до и после", – с такой интригующей табличкой сфотографировалась Кошкина.

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