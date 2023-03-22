Красотку невозможно узнать

Известная российская юмористка Стефания-Марьяна Гурская сразу завоевала любовь публики, как только стала частью популярного телепроекта "Уральские пельмени". Артистка блистала в развлекательном телешоу с 2013-го по 2015 годы, однако созданные звездой образы до сих пор вызывают смех у публики.



Стоит отметить, что Гурская всегда отличалась весьма внушительными размерами. Ее пышные формы привлекали внимание любителей девушек-"пампушек". Многие фанаты отмечали, что лишние килограммы ничуть не портят красотку, а лишь придают ей дополнительный шарм.





После ухода из юмористического шоу, Стефания вместе с любимым мужем жила в Москве. В какой-то момент девушка пропала из социальных сетей. Недавно артистка вернулась в интернет-пространство и поразила поклонников резкими переменами во внешности.





Гурская экстремально похудела и полностью изменила стиль. Теперь роковая красотка стала брюнеткой, а идеальные линии ее тела могут дать фору многим молодым девушкам. Впрочем, в комментариях злые языки предполагают, что красота досталась артистке за счет умелой работы пластических хирургов.



